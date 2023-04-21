Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, yaptığı açıklama ile hem Ramazan Bayramını hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Tüm islam aleminin Ramazan Bayramını kutlayan Dr. Sema Karaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına giden yolun yapı taşı olan TBMM'nin 103'üncü yaşını kutlar, bize bu kutlu mücadeleyi TBMM'yi açarak yol gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı iletiyorum" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 23 Nisan dolayısıyla bir açıklama yaptı. Karaoğlu, "23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu günün 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gün aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak da kutlanır. Bu özel gün, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir gündür.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, Türk halkının egemenliklerine sahip çıktıkları ve yabancı işgalcilere karşı direniş başlattıkları anlamına gelmektedir. Atatürk'ün de dediği gibi, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve Türk halkı bu sözüyle birlikte bağımsızlığına kavuşmuştur." dedi.

Karaoğlu, "Bugün, Türkiye'nin tam bağımsızlığına sahip olması, bu tarihi mücadele sayesinde gerçekleşmiştir. Türkiye'nin bağımsızlığına kavuşması, sadece Türk halkı için değil, tüm dünya için de önemlidir mazlum milletlere örnek olmuştur bağımsızlık mücadelemiz. Bu mücadele, ulusal egemenlik ve insan hakları gibi evrensel değerlerin de temellerini oluşturmuştur.TBMM‘nin açıldığı bu gün aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak da kutlanır. Atatürk, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ve onların eğitimine büyük önem verilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu nedenle, 23 Nisan gününü çocuklara hediye etmiştir. Bu bayram, çocukların haklarını ve eğitimlerini ön plana çıkarmakta ve onların sevgiyle ve saygıyla anılmasını sağlamaktadır.Bugünün anlam ve önemi, Türk halkının bağımsızlık mücadelesini hatırlatırken, aynı zamanda gelecekteki nesillerin de bu mücadeleyi devam ettirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, sağlıklı, mutlu ve eğitimli bir şekilde yetişmeleri için hepimizin sorumluluk alması gerekmektedir.Sevgili çocuklar, bugünün anlam ve önemini kavrayarak, ülkemizin geleceği için hepimizin çalışması gerektiğini unutmayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıldönümünü kutlarken, hepimiz birlikte geleceğe umutla bakalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, Ramazan Bayramını da kutladı. Dr. Karaoğlu, "Ramazan Bayramının insanlığa, sağlık getirmesini diliyor ve inançların, dilin, cinsiyetin, ırkın kardeşliğimize gölge düşürmeyeceği, toplumun her kesiminin birbiriyle kucaklaşacağı, dini değerlerimizin siyasi çıkarlar uğrana kullanılmayacağı, toplumdaki adalet duygusunun zedelenmeyeceği günlerin özlemi ile tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. " diyerek sözlerini tamamladı.