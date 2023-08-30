6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından ilk günden beri gayret gösteren Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) bölge sakinlerinin yaralarını sarmak için katkı sunmaya çaba sarf ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KİGDER ve TED Üniversitesi aracılığı ile Hatay'ın Samandağı ilçesine bir kütüphane kazandırıldı. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, " Depremin ardından yıkılan yerlerin yeniden inşaasının, açılan yaraların sarılmasının uzun ve zor bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu süreçte elele çalışmak ve dayanışma ruhunu kaybetmemek zorunluluğumuz var. Bu kütüphane, sadece kitapların toplandığı bir mekan değil, aynı zamanda hayallerin yeşerdiği, bilginin paylaşıldığı ve dostlukların pekiştiği bir merkez olacak." dedi.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği, 6 Şubat depremi sonrası bölgenin yaralarını sarmak için kütüphane projesi başlattı. KİGDER ve TED Üniversitesi işbirliği ile Yapı Kredi ve İş Bankası yayınlarından oluşan kitaplardan oluşan 1200 kitap alındı. KİGDER tarafından alınan konteynerın iç mobilyaları yaptırıldı ve Hatay'ın Samandağı ilçesinde bir konteynır kütüphane oluşturuldu. Samandağı'na giden KİGDER üyeleri, yoğun bir çalışma sonrasında ilçeye bir kütüphane kazandırdı.

İlçeye kazandırılan kütüphaneye ilişkin bir paylaşım yapan KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Samandağ ilçesindeyiz, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ve TED Üniversitesi el ele... Bugün burada, kalbimizde umutla ve dayanışma ruhuyla bir araya geldik... 6 Şubat'ta ülkemizi derin bir acıya boğan depremin ardından, yıkılanları yeniden inşa etme ve yaraları sarmanın uzun ve zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Ancak bu zorlukları aşmak için birbirimize destek olmak ve elbirliğiyle çalışmak gerektiğini de biliyoruz. Çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak adına önemli bir adım attık ve Samandağ İlçesi'nin minik yüreklerine, hayal güçleri ve bilgi açlıklarıyla dolu, Yapı Kredi ve İş Bankası yayınlarından oluşan yeni bir kütüphane armağan ettik... " dedi.

Dr. Karaoğlu, "TED Üniversitesinin işbirliğine, rektör Sayın İhsan Sabuncuoğlu’na, ilk günden beri kitap seçimlerini takip eden TED Üniversitesinden Merve Eryılmaz’a ve diğer emek veren kahramanlara, konteyner, mobilya ve kitapları temin edebilmek bu konteyneri oraya götürebilmek için gereken finansmanı toplayabilmemiz adına derneğimize bağış yapan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kütüphane, sadece kitapların toplandığı bir mekan değil, aynı zamanda hayallerin yeşerdiği, bilginin paylaşıldığı ve dostlukların pekiştiği bir merkez olacak..." şeklinde konuştu.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Depremin yaralarını sarmak için attığımız bu adım, bizlerin dayanışma ve sevgi dolu yüreklerini hatırlatsın size. Samandağ'ın çocukları! Bu kütüphanede hayal kurarak, bilgiyle büyüyerek,