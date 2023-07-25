Bursa’nın en önemli kültürel mirası kılıç kalkan oyunu Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de düzenlenen 57. Uluslararası Folklor Festivali’nde ilgiyle izlendi.

Zagreb-Bursa’nın asırlardır süregelen kültürel mirası Kılıç-Kalkan Oyunu Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 57. Uluslararası Folklor Festivali’nde gönülleri fethetti. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş. ve Yunus Emre Enstitüsü’nün desteği ile festivale katılan Tahtakıran Kılıç-Kalkan ekibi, Bursa’nın efsane kültürel mirasını başarıyla tanıttı. Bursa’nın 1326’da Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinin ardından askerlerin zaferi kutlamak amacıyla kılıç ve kalkanlarıyla yaptığı doğaçlama figürlerle ortaya çıktığı bilinen oyunu sergileyen 8 kişilik ekip 57. Uluslararası Folklor Festivali çerçevesinde kentin önemli merkezlerinde sahne aldı.

Bursa’nın efsanevi mirası

Türk halk kültürünü geçmişten geleceğe taşıyan Bursa’nın simgesi ve en önemli halk danslarından biri olan kılıç kalkan oyunu ile Zagreb’te coşkuyla karşılanan ekip, Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran’ı da ziyaret etti. Festival süresince Başkent Zagreb’in farklı meydanlarında geleneksel halk danslarını sergileyen Kılıç Kalkan Ekibini, Büyükelçi Kıran’da festival boyunca yalnız bırakmadı. Kendine has kostümleri ve 700 yıllık tarihi ile Bursa’nın en canlı değerlerinden biri olan kılıç kalkan oyunu ile festivale damgasını vuran Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi, tarihe müziksiz bir halk oyunu olarak geçen oyunlarını başarıyla sergiledi. Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekip Lideri Mustafa Tahtakıran ise derneklerinin bu mirası gelecek nesillere aktarmak için faaliyet gösterdiğini, her konuda kendilerine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve kendilerini festivalde ağırlayan Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkür etti.