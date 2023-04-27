Balıkesir mitinginde Türkiye'nin karamsar bir dönemden geçtiğini ifade eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha, anlayışa ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık, artık birleşelim” çağrısında bulundu.

İSTİKLAL MADALYASI SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına aday Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın selamlama konuşmaları sonrasında kürsüye gelen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin makus talihini Kuvay-i Milliye Meydanı'nda yeneceklerini öne sürdü. Daha önce Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi gerektiğini söylediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Sakın unuttuğumu sanmayın. Bay Kemal sözünden dönmez, bunu bilmenizi istiyorum" dedi.

“Bir çocuğumuz açsa aslında 85 milyon açız demektir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir çocuğumuzun evindeki doğalaz parası ödenmedi diye kışın ortasında doğalgazı kesiliyorsa aslında hepimiz soğuktayız demektir. Altı lider birlikteyiz, hepimiz bu ülkede huzur olmasını istiyoruz" dedi.

Yüz bin öğretmen atamasının Cumhuriyet'in 100. yılında yapılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bütün köy okullarını açacaklarını ve köyde öğretmenin de, öğrencinin de olacağını söyldi.

İktidara gelmesi durumunda emekliye verilecek ikramiyeye ilişkin Kılıçdaroğlu, “Benim sözüm sözdür, emeklie ramazan ve kurban bayrmaında asgari ücret kadar bir ikramiye vereceğiz. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Parayı söke söke alacağım emekliye, işçiye, üreticiye, alın teri dökene vereceğim” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, Cumhurbaşkanlığına ait 16 uçağı satacağını belirterek, yangın söndürme uçakları alacağnı ve yeni filolar oluşturacaklarını kaydetti.

Kızılay ile bağış vurgusu da yapan Kılıçdaroğlu, "Kızılay'ı da düzelteceğiz. 5, 6, 7 yerden bağış alma dönemini bitireceğiz" dedi.

https://youtu.be/0Bw_ZxpLwe8