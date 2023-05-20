Son zamanlarda sosyal mecralarda en çok izlenen programlardan biri olan 'Mevzular Açık Mikrofon' programına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne zaman çıkacağı merak konusuydu. Programın moderatörü Oğuzhan Uğur tarih verdi. İşte detaylar...

Seçim öncesinde siyasilerin katıldığı Babala TV'de yayımlanan Oğuzhan Uğur'un programı Mevzular Açık Mikrofon'un yeni konuğunun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı daha önce açıklanmıştı. Uğur, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu ile yapılacak programın çekim tarihini açıkladı.

'BİZZAT GÖRÜŞÜP ONAY ALDIM'

Program yapımcısı Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Angara'ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey'den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana Millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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