Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'cumhurbaşkanına hakaret' suçunu seçilmesi halinnde kaldıracağını belirten Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı iktidarında ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceğiz. Türkiye, 15 Mayıs sabahına özgür uyanacak ve ülkemiz hak etmediği bu ucube maddeden kurtulacak" dedi.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299'uncu maddesinde Cumhurbaşkanına hakaret suçu eden bir kişi 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döneminde tartışma konusu olan madde nedeniyle şimdiye dek Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 160 binden fazla kişiye soruşturma, yaklaşık 45 bin kişiye de dava açıldı. Açılan davaların sonucunda yaklaşık 13 bin kişi ise mahkum edildi.

'TÜRKİYE 15 MAYIS SABAHINA ÖZGÜR UYANACAK'

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda bu madde ile ilgili bir değişiklik yapıp yapmayacağı sorusunu yanıtladı.DW Türkçe'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu, seçimden sonra 'cumhurbaşkanına hakaret' maddesinin TCK'dan kaldırılması için kanun teklifi vereceklerini söyleyerek, "Türkiye, 15 Mayıs sabahına özgür uyanacak, başta gençler olmak üzere bütün yurttaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edebileceği bir ülke yaratacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.CHP lideri Kılıçdaroğlu, 299'uncu maddenin tarafsız Cumhurbaşkanları için oluşturulduğunu ancak 16 Nisan 2017 yılındaki anayasa değişikliğinin ardından kendisine yönelen ufak eleştiriler için bile yargıya başvurulduğunu kaydetti.

'TWEET ATAN HİÇBİR GENÇ SABAHIN KÖRÜNDE GÖZALTINA ALINMAYACAK'

TCK'daki bu maddeyle, vatandaşların ifade özgürlüklerine ciddi biçimde kısıtlamalar getirildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Rakamlar, Erdoğan döneminde bu maddenin bir intikam aparatı haline dönüştürüldüğünü açıkça göstermektedir. Bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan cumhurbaşkanının 21'inci yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerekir. Millet İttifakı İktidarında ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceğiz, tweet atan hiçbir genç sabahın köründe gözaltına alınmayacak. Ülkemiz hak etmediği bu ucube maddeden kurtulacak."

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