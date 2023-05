Kılıçdaroğlu adayın ne zaman açıklanacağını söyledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6’lı masanın hükümet programı yazdığı bu programın tamamlanmasının ardından aday belirleneceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa programı kapsamında İnegöl ilçesinde STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Kılıçdaroğlu katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Orman köylüleri ile alakalı gelen soruya cevap veren Kılıçdaroğlu “Orman köylüleri toplumun en fakir kesimi. Kırsal da yaşayan ve çalışan gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Bu sayede göçün önüne geçilecek orman köylüsü ormanı koruyacak. 16 madde açıklayacağım. “



UYUŞTURUCU TÜRKİYENİN EN BÜYÜK SORUNU

Spor alanları ve uyuşturucu konusunda sorulan soruya ise şu cevabı verdi “Spor mutlaka destek verilmesi lazım. Gençlerin enerjisini atması lazım, gençlerin en temel problemi uyuşturucu. Baronlar fink atıyorlar. İktidara geldiğimizde baronların burnundan fitil fitil getireceğim. Önce gençleri uyuşturucuya alıştırıyorlar sonra torbacı yapıyorlar tek gelir kaynakları bu. Uyuşturucu bir aileden anne ile baba ile görüştüm tam bir felaket evde televizyon kalmadı dedi. Anneler akşam çocuğunun telefonuna bakıyor sattı mı satmadı mı diye. Ben uyuşturucuyu Türkiye’nin gündemine getirdim bana kızdılar ama Türkiye bu konuda tam bir felaket içinde. Uluslararası mafya Türkiye’ye gelip şuan istediğini yapıyor. En büyük gücü siyasilerden alıyorlar fotoğraf çektiriyorlar. Bunu önlemek çok basit. Polise şunu diyeceksiniz uyuşturucu ile mücadele yapın kim sizi engellemeye çalışıyorsa söyleyeceksiniz ben onu bir gün bile tutmam.”

BİM A101 ŞOK GİBİ MARKETLER

Üç harfli marketlerin esnafı bitirdiğini ve çok güçlü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Ali Coşkun plan bütçe komisyonunda bu sorunu çözeceğim demişti herkes alkışlamıştı. Ali Coşkun bir daha milletvekili olamadı. Bunların gücünü göstermek için söyledim. Esnafı perişan ettiler her şeyi satıyorlar. Okullar açılıyor kalem satıyor, esnaf nasıl yarışsın bunla. Esnaf orta direktir. Bu konuda bizim düşüncelerimiz var çözeceğiz.”

NAKLİYECİLERİN SORUNUNA DEĞİNDİ

Nakliyecilerin maliyetlerinin artması konusunda sorulan soruya cevap veren Kılıçdaroğlu “ Tır şoförleri kamyon, otobüs şoförleri halk otobüsleri şoförleri ile toplantı yaptık. Taşıma sektörü ile alakalı hangi kararları alacağımızı belirledik. Nakliyecinin korunması lazım. Pek çok şikâyetler var, lastik pahalı akaryakıt pahalı yedek parça pahalı paralı yollar pek çok şikâyeti var. Dinlediğiniz zaman dert dinliyorsunuz. Bunların tamamı çözülebilir. Fiyat istikrarını sağlamaktan sorumlu kurum merkez bankası. Kanun bunu diyor ama merkez bankasının iradesi yok sadece talimatla karar alıyor. Bu yüzden enflasyonu durduramazlar. Enflasyon devam ettik düşük gelirliler perişan olur, esnaf perişan olur, memur işçinin maaşları enflasyon karşısında erir. Daha fazla para vereceğiz demek enflasyonu düşürmez. Kişinin satın alma gücünü arttırmanız lazım. Maaşlar artıyor ama hayat standardı ve alım gücü artmıyor.

HÜKÜMET PROGRAMI YAZILIYOR

Aday olacak isimden önce hükümet programı yazdıklarını belirten Kılıçdaroğlu “6’lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı hiç konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanlığı niteliklerini belirleyen bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanının nitelikleri ne olmalı, örneğin devleti tanımalı ahlaklı birisi olmalı devlete liyakata önem vermeli. Kim aday olmalı diye hiç tartışmadık. Ali mi olacak veli mi olacak yok bunlar. Anketle cumhurbaşkanı adayı seçilmez arkadaşlar. Siz devleti yöneteceksiniz devlet akılla bilimle tecrübe ile yönetilir. Sorun şudur cumhurbaşkanı seçildi ertesi gün ne güzel tek imza ile her şey oluyor nereden çıktı bu güçlendirilmiş parlamenter sistem derse ne olacak. Bunları da düşünüyoruz artık seçimi kazandık cumhurbaşkanı geldi bizim hedeflerimiz var örneğin biz hükümet programı yazıyoruz bu program üzerinde 6 parti çalışıyor. Bu programlar bittiğinde bir araya geleceğiz diyorlar ya cumhurbaşkanı adayını niye belirlemiyorsunuz ya önce ekonomide sanayide eğitimde teknolojide dış politikada iç politikada ne yapacağımızı kamuoyuna anlatmamız lazım. Önce kendi aramızda anlaşmamız lazım unun alt yapısını oluşturuyoruz.”

POP STAR SEÇMİYORUZ

Pop star seçmediklerini liyakat üzerine devleti inşa edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu “Güçlendirmiş parlamenter sisteme nasıl geçeceğiz hangi takvimde geçeceğiz bunu da şuanda çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı adayı belirlemesi çalışmasına sıra gelir. Cumhurbaşkanının adından soyadından ziyade eski sisteme devamı mı edeceğiz yoksa sistemimi değiştireceğiz. Sistemi değiştireceksek sorun yok. Biz pop star seçmeyeceğiz arkadaşlar biz altı liderin uyum içinde çalışacağı bir ortamı oluşturmak istiyoruz. Geldik birini seçtik koltuğa oturdu ertesi gün liderlerle kavga etti olmaz biz cumhuriyeti yeniden inşa edeceğiz. Çürüyen kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Devleti bilmeyen tanımayan ne olduğunu birine gel sen cumhurbaşkanlığı yap diyeceğiz. Çok seviliyor olabilir ama devlet ayrı siyaset ayrıdır. Devlet liyakat üzerine inşa edilir siyasette liyakat yoktur. Örnek vereyim devlette şef olacaksın şef olmanız için KPSS sınavını vereceksin memur olacaksın sonra asil memur olacaksın bir süre sonra şeflik sınavını kazanırsan şef olacaksın. Peki, bakan olmak için ilkokul diploması ve savcılıktan temiz kâğıdı. Peki, cumhurbaşkanı olmak için ilkokul diploması yerine üniversite diploması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı konusunda her birimizin duyarlı olması ve bugün yaşadığımız birlikteliği sürdürmemiz lazım. “

İnegöl’ün il olması ve CHP’nin İnegöl’de seçilecek bir yerden milletvekili adayı göstermesi sorusuna ise “Bu önemli bir talep aslında, dediğiniz gibi il olma kapasitesine sahip olan bir kentte seçilecek sırada bir milletvekili adayının olması önemli. Bu sayede sorunların parlamentoda sağlıklı bir şekilde dillendirilecektir. “ cevabını verdi.

Soruların tamamlanmasının ardından Kılıçdaroğlu İnegöl’den ayrıldı.