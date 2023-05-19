Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı. Kılıçdaroğlu, Özdağ ile verimli bir toplantı yapıldığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ikinci tura kalmak için yeterli oyu alamamıştı.

Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği ya da bir adayı destekleyip desteklemeyeceği merakla bekleniyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin ilk fotoğraflar CHP tarafından servis edildi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşme sonrasında kameralar kaşrısına geçen iki lider toplantının verimli geçtiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini aktardım. Güzel ve verimli bir toplantı yaptık" dedi. Millet İttifakı Mutabakat Metni'ni ve Anayasa değişikliği konusundaki düşüncelerini ifade ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin demokrasiye, dayanışmaya ihtiyacı var" dedi.

ÖZDAĞ: SORUMLARIMIZA AYRINTILI CEVAPLAR ALDIK

Ümit Özdağ ise, "Bazı sorularımız vardı, onları sorduk, ayrıntılı cevaplar aldık ve aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızda değerlendirmelerimizi yapacağız" diye konuştu.

ATA İttifakı bileşeni diğer partilerle ve Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la görüşme öncesinde değerlendirme yaptıklarını görüşme sonrasında da değerlendirme yapacaklarını belirten Özdağ, "Kısa zaman içerisinde Türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız" dedi.