Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Özdağ görüşme sonrası açıklama yaptı."Lütfedip kabul ettiler, güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sorunlarını, dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Ümit Özdağ, kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ve Özdağ görüşme sonrası açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ şunları söyledi:

“TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİYE İHTİYACI VAR”

Kılıçdaroğlu, “Lütfedip kabul ettiler, güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin sorunlarını, dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık. Aynı zamanda ben sayın genel başkana Millet İttifakı liderlerinin görüşlerini, ortak mutabakat metnindeki düşüncemizi ilettim. Bazı sorular da sordu genel başkan. Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede genel başkan arkadaşları ile görüşecek” diye konuştu.



“KISA ZAMAN İÇİNDE GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ”

Ümit Özdağ ise, “Biz de genel başkana ve heyete teşekkür ediyoruz. Sorularımıza ayrıntılı cevaplar aldık. Biz de yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve Sinan Oğan ile de sonrasında tekrar değerlendirme yapacağız. Kısa zaman içinde Türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

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