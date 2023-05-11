Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'ya geldi. Kılıçdaroğlu'nun Bursa'ya iner inmez ilk mesajı İnce'ye oldu. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, "Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından ilk çağrısını Bursa'ya iner inmez yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin..." ifadelerine yer verdi.