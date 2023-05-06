Erzincan'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "İki grupla karşı karşıyayım. Birincisi 5'li çeteler; devletin bir kanatı onlara hizmet ediyorlar. İkincisi; uyuşturucu baronları; onların kökünü kazıyacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan'da vatandaşlara seslendi.Kılıçdaroğlu, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını söylerken, "İnsan insandır, başımın üstünde yeri vardır" diye sözlerine başladı.

Erzincan'ın düşen milletvekili sayısına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Anadolu'da fabrikalar olacak, insanlar çalışacak. Erzincan'ı demirağlarla Trabzon Limanı'na ulaştıracağım. Burada bir zamanlar Sümerbank'ın iplik ve dokuma fabrikası vardı. Binlerce insan çalışırdı. Neden kapatıldı bu fabrika? O fabrikaların tamamını yeniden yapacağız. Şeker fabrikası özelleştirildi. 6000 kişi çalışıyordu şimdi 250 kişi çalışıyor. Bu mudur milliyetçilik?" diye konuştu.

KÖYLERE YATIRIM VAADİ

"Köy okullarını yeniden açacağız" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Veteriner, ziraat mühendisi, imam olacak. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Çiftçiler gerçek üretimi yapamıyorlar, alınterinin karşılığını alamıyorlar. Buğday, arpa, et, canlı hayvan, mercimek dışarıdan geliyor. Bu ülkenin toprağı, güneşi, insanları yok mu? Neden çiftçiyi, üreticiyi toprağa küstürdünüz? Onların alınterinin karşılığını vereceğim" ifadelerini kullandı.

"BANA KARŞI İKİ GRUP VAR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset zenginleşme, köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etmektir" dedi. "Eşimin yüzüğüne kadar her şeyi açıkladım" diyen Kılıçdaroğlu, "Sizin vergilerinizi cebe indirenler köşeyi döndüler. İki grupla karşı karşıyayım. Birincisi 5'li çeteler; devletin bir kanatı onlara hizmet ediyorlar. İkincisi; uyuşturucu baronları; onların kökünü kazıyacağım" diye konuştu.

"Bu ülkeden 418 milyar doları götürdüler" diyen Kılıçdaroğlu, "Tamamını getireceğim, 85 milyona vereceğim" dedi. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Benim kitabımda ayrımcılık yoktur" diye konuştu. Belediyelerin sosyal yardımları 4 kat artırdığına dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir fakir ailenin suyu, doğalgazı, elektriği kesilmeyecek" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların hesabına para yatıracağız. Kimse kimsenin durumunu bilmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bizim belediyeler çiftçilere her türlü yardımı yapıyorlar; hibe desteği, tohum, su desteği veriyorlar. Üreticilerin ürünlerini belediyelerimiz satın aldı. 11 büyükşehir belediyemiz yardımı yapmak için yola çıktı ve görevlerini yapıyorlar."

DEPREMZEDELERE EV SÖZÜ

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, evleri yıkılan depremzedelere de seslendi. Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerin evleri, dükkanları yıkıldı. Evlerini yapacağım ama 20 yıl taksitle değil. Bir kuruş almadan evlerini teslim edeceğim" dedi.

Pandemi döneminde esnafın aldığı kredilerin faizlerini sileceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, işsizlik sorununa da değindi. Kılıçdaroğlu, gençlerin iş bulma umuduyla büyükşehirlere gittiğine dikkat çekerken, işsizlik sorununu çözeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, emeklilere Kurban Bayramı'nda 15 bin lira ikramiye vereceklerini de hatırlattı.

HABER MERKEZİ