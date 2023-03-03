Kılıdaroğlu'nda flaş açıklama

6'lı Masa toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Toplantının ev sahibi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve diğer liderlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayını görüşmek üzere 12'inci kez bir araya gelen 6'lı Masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yaklaşık 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşmaya varıldığı belirtildi.