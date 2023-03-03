İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" ifadesinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamasının ardından, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" ifadesinde bulundu.
Öte yandan, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun da olağanüstü toplanacağı öğrenildi.
Akşener, Altılı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını belirterek, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, milletimiz sizi göreve çağırıyor" demişti.