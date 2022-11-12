CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa programı kapsamında İnegöl ilçesinde STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Kılıçdaroğlu katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

İYİ Partili bir yöneticinin HDP’ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz söylemine Kılıçdaroğlu HDP’de dahil tüm partiler ile görüştüklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu “Biz bütün partiler ile görüşen tek partiyiz buna HDP de dâhil. 6,5 milyon oy aldılar mı? Bu oylar dışardan gelmedi. HDP’nin terör ile bağlantısı var bu devletin savcısı var mı var. Hakimi var istihbarat örgütleri var kimin ne yaptığını nereden bileceğim. Biz bilemeyiz dolaysıyla bir siyasal partinin dışlanması değil tam tersine Türkiye bağlamında içselleşmesi lazım. HDP’nin en çok terör örgütünün işine yarar. Biz PKK lafını kullanmayız bizi eleştirirler niçin PKK demiyorsunuz. Açın Genel Kurmay’ın sitesini asla PKK demez. Açın Milli Savunma Bakanlığı’nın sitesini PKK demez. Zaten terörün amacı reklamını yapmaktır. Biz bölücü terör örgütü lafını kullanırız. Çünkü MSB terör örgütü diyor. Biz devletin geleneğini biliriz çünkü bu parti devleti kuran bir partiyiz. Bu nedenle söylemlerine duyarlıyız. “

BAYRAK VE VATAN KIRMIZI ÇİZGİMİZ

“HDP ayrı bir parti biz onu eleştiririz yeri gelir onlar bizi eleştirirler. Bize diyorlardı masanın altında yanında bunların hepsi hikâye. Biz 6 lider kendimizi biliyoruz gayet samimi çalışıyoruz. HDP’de ayrı bir 3. ittifak halinde onlarda kurdular mı kurmadılar mı bilmiyorum. Biz HDP’yi Kürtlerin tek başına partisi olarak tanımlarsak yanlış yapmış oluruz, bunu tam tersine Türkiye’nin bir partisi olarak değerlendirmek ve öyle konumlandırmak gerekir ki ayrışma olmasın. Bizim iki kırmızı çizgimiz var vatanımız ve bayrağımız. Vatanı ile bayrağı ile sorunu olmayan her kesimin bağımızın üstünde yeri var.”