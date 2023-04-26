Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar ve Nevşehir'de vatandaşlara seslendi.AFYONKARAHİSAR (İGFA) -Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar Mitingi’nde konuştu.

Millet İttifakı ortakları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uyal ile mitinge katılan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon'un aynı zamanda eğitimin de merkezi olduğunu belirterek, şehrin kan kaybettiğini söyledi.

"Bunun için yol belli Millet İttifakı'na oy vereceksiniz" diyerek vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikalarını kapattılar söz veriyorum yeniden açacağız. Onlar şeker ithal ediyorlar, buğday ithal ediyorlar, gübre ithal ediyorlar bir biz milliyetçiyiz diyorlar. Milliyetçi olan kendi ülkesine yatırım yapar, başka yerlere değil. Londra’ya gittim. Orada da küçükte olsa bir video çektik. Londra’nın en lüks bölümündeki bütün mahalleyi bunlar kapatmışlar. Hepsi lüks içinde yaşıyorlar. Ben onları bilmiyor muyum? Gittiler New York'a 35 katlı gökdelenler yaptılar. Sanıyorlar ki; Bay Kemal bunları görmeyecek. Gökdelenin önünde konuştum. O gökdelene harcanan paraları; Londra'ya kaçırdıkları paraları son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim" diye konuştu.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE OTURACAĞIM

Saraylarda oturma gibi bir derdinin olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü var oraya gideceğiz. Biz memleketi düşünüyoruz, onlar ceplerini düşünüyor. Onlar için yandaş, Bay Kemal için vatandaş var. Sizin için hizmet edeceğim" dedi.

Tank Palet Fabrikası'nın Katar ordusuna satıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ya ‘Biz milliyetçiyiz’, hikâye bunların milliyetçiliği! O Tank Palet Fabrikasını Katar ordusundan alacağım, şerefli ordumuza yeniden teslim edeceğim. Bir şey daha. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Bütün hastaneleri elinden aldılar. GATA, Askeri Tıp Akademisi başta olmak üzere bütün askeri hastaneleri açacağız, o hastaneleri de şerefli ordumuza teslim edeceğiz" diye konuştu.

SİNAN ATEŞ'İN HUKUKUNU SAVUNACAĞIM

Sinan Ateş'in hakkını, hukukunu savunacağını da belirten Kılıçdaroğlu,"Ankara'nın göbeğinde ateş edeceksin, bir kişiyi öldüreceksin ve dosyası gizli! Niye gizli kardeşim!" diye sorarak, "Dürüst olduğu için, ahlaklı olduğu için, vatansever olduğu için, ülkücü olduğu için gideceksin vuracaksın, Bay Kemal bunu seyredecek. Seyretmem! Failleri bulacağım, hepsini yargıya teslim edeceğim! Hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.