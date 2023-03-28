Seçim tarihi yaklaştıkça partilerde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün "Sana söz" sloganıyla seçimlere yönelik mesajların verildiği klibi paylaşmıştı ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da sosyal medyada gece yarısı çarpıcı bir video paylaştı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun Togg eleştirisi yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ve otomobili kullandığı anlardan da kesitlerle yanıt verildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı adaylarının netliğe kavuşmasıyla siyasi atmosfer iyiden iyiye yoğunlaştı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün seçim kampanyasını paylaştığı video klip ile başlattı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın paylaştığı video da sosyal medyanın gündeminde üst sıralara çıktı. Videolarda kullanılan şarkı tercihleri de dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "SANA SÖZ" SLOGANI

Kılıçdaroğlu dün paylaştığı videoya "Sana söz yine baharlar gelecek" notunu düşmüştü. Klipte kullanılan şarkının Levent Yüksel'in Tuana parçası olması dikkatlerden kaçmamıştı.

AK PARTİ'NİN VİDEOSUNDA KILIÇDAROĞLU'NUN O SÖZLERİ YER ALDI

İlerleyen saatlerde ise AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşıldı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun Togg'un üretim ve tanıtım sürecini hedef aldığı şu sözlere yer verildi:

"Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, işadamları bir araya geldi, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi, 'Otomobil üretiyoruz' dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için... Nerede?"

ERDOĞAN TOGG'UN BAŞINDA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşte burada iddiamızı ortaya koyuyor ve diyoruz ki 'Türkiye'nin otomobilini yapacağız, hiç şüpheniz olmasın" sözleriyle başlayan video, Kılıçdaroğlu'nun tepkisinin ardından Togg'un yollara çıktığı, üretim aşaması ve direksiyonun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu görüntüler ile devam ediyor.

ŞARKI SEÇİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Video Erdoğan'ın görüntüsüyle "Yaparım bilirsin" sözlerinin eşliğinde sona eriyor.