Kocaeli’nin Derince ilçesinde sürücüsünün bir gün önce, kilometrelerce yol katederek satın aldığı cipte dönüş yolunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, Deniz Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Derince Tünel Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.F. idaresindeki 07 BJZ 241 plakalı cipte seyir halindeyken yangın çıktı. Motor kısmında çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekip aşağıya indi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede kontrollü geçişleri sağladı.

Sürücünün cipi bir gün önce aldığı ortaya çıktı

Öte yandan Antalya’da yaşayan H.F.’nin online satış platformları üzerinden gördüğü cipi almak için İstanbul’a gittiği öğrenildi. Tahlisiz adamın, bir gün önce aldığı cip yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.