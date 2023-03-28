Türkiye’nin birçok bölgesi kar ve yağmur ile mücadele ederken, Muğla’da badem ağaçları ilk meyvelerini vererek pazar tezgahındaki yerini aldı.

Baharın ilk lezzetlerinden biri olan çağla, yeşil ve çıtır çıtır haliyle tezgahlarda.

Bol lifi, protein, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko ve E vitamini gibi pek çok besin öğesiyle sağlığımıza sağlık katan çağla, antioksidan ve anti kanserojen özelliği sayesinde cildi güzelleştiriyor, hastalıklara karşı korunmamıza yardım ediyor.

Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile tropikal iklimin hakim olmaya başladığı Muğla’da hava sıcaklığı son yılların en kurak ocak, şubat, mart aylarına neden oldu.

Erken meyve vermeye başladı

Kurak giden kış ayı nedeniyle ağaçlar erken çiçek açtı ve erken meyve vermeye başladı,

Nisan ayı ortalarında meyve veren çağla, şubat ayı ikinci yarısında çiçek açtı ve mart ayı ortalarında meyve vermeye başladı.

100 liradan tezgahta

Datça ilçesinde şubat ayında erkenci çağla badem meyve verirken, iç kesimlerdeki badem ağaçları da ilk meyvesini vererek pazardaki tezgahlarda kilosu 100 liradan yerini almaya başladı.