CHP 2. Bölge milletvekili adayı Erkan Dönmez, yayınladığı mesajda "geçmiş dönem milletvekili Vildan Yılmaz Gürel hanımefendi gibi beni Ak Parti ilçe başkanı ve Ak Parti Belediye Başkanı çalıştırmadı demiyeceğiz" dedi.

Erkan Dönmez, "Kentimize gelmeyen hizmeti birde videolu anlatalım dedik, bu kentin aslı unsurlarının alamadığı hizmet köy yollarından, olmayan internet ve telefon hatlarından gözümüze sokuluyor sizlere söz veriyoruz biz meclise gittiğimizde dönüp kentimize geçmiş dönem milletvekili Vildan Yılmaz Gürel hanımefendi gibi beni Ak Parti ilçe başkanı ve Ak Parti Belediye Başkanı çalıştırmadı demeyeceğiz, bu kent gerçek değerini ve hizmeti bizimle görecek halkımıza sözümüz olsun" dedi.

FAHRETTİN ENİŞ