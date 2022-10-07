Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bu yıl açılan Kimya Teknolojisi Alanı birçok sektörün ihtiyaç duyduğu laboratuvar elemanlarını yetiştirmek için açıldı.

Tekstilden boya sanayiine, kozmetikten sağlık ve gıda sektörlerine kadar birçok alanda istihdam imkanı bulunan Kimya Teknolojisi alanıyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Sedat Paslı, “2022 – 2023 eğitim öğretim yılı başında açılan Kimya Teknolojisi alanımız birçok sektörde önemli konumlarda iş imkanı sağlayan ve istihdam garantisi olan önemli bir alan. Bu alanda mesleki eğitim alarak laborant olmak isteyen 9. sınıf öğrencilerini okulumuzda görmek istiyoruz. Öğrenci velileri e-devlet üzerinden ya da kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden Kimya Teknolojisi alanımıza nakil başvurusunda bulunabilirler. Kısa bir süre içinde bu alanımızda Döner Sermaye çalışmalarına başlamak için sıkı bir çalışma içindeyiz. Böylece öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren hem okuyup hem para kazanma imkanı elde edebilecekler. Mesleki eğitim almak isteyen tüm öğrencileri okulumuza bekliyoruz” dedi.

Mesleki Eğitim Programında da yoğun bir faaliyet içinde olduklarını da belirten Okul Müdürü Sedat Paslı, “MESEM yani Çıraklık Eğitiminde de oldukça iddialıyız. Metal, tesisat teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, motorlu araçlar ile mobilya ve iç mekan tasarımı alanlarında öğrenci kayıtlarımız sürekli devam etmektedir. Okulumuzda kalfalık, ustalık ve usta öğretici sınavlarını da düzenlenmekteyiz. Bir iş yerinde çalışan lise mezunlarına ortalama 27 hafta iş başı eğitimi sonunda ustalık belgesi alma imkanı sağlayan Ustalık Telafi Programını da oldukça aktif bir şekilde uyguluyoruz. Ustalık Belgesi sahiplerinin, 1 yıl içinde akşamları online eğitim alarak, Meslek Lisesi Diploması almasına olanak sağlayan Diploma Telafi Programında geçen sene ilk mezunlarımızı verdik. Meslek Lisesi Diploması almak isteyen tüm Ustalık Belgesi sahiplerini okulumuza bekliyoruz” dedi.