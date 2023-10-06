Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde içerisinde kimyasal atıkların da bulunduğu geri dönüşüm tesisinde patlama neticesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekeler Mahallesi Keresteciler Sitesi’nde meydana gelen olayda, içerisinde kimyasal atıkların da bulunduğu geri döşüm tesisinde ufak çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle tesisin bir bölümü yanmaya başlarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.