İstiklal Caddesinde yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, Türkiye’nin sistematik bir saldırı altında olduğunu ifade ederek; “Türk askerine kimyasal silah yalanı ile iftira atanlar terör saldırısından sonra neden sessiz? Kimyasal silah yalanı yayanlar nerede” dedi.

İstiklal Caddesinde yaşanan terör saldırısı, tüm yurtta derin bir üzüntüye sebep oldu. 6 vatandaşın şehit olduğu, 81 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası saldırgan yakalanırken, saldırıyı PKK/PYD talimatıyla gerçekleştirdiği de tespit edildi.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, yaşanan terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Başkan Yazıcı, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ne yazık ki Türk Milleti ezelden beridir bu gibi hain saldırılarla sınanıyor, evlatlarımız bu uğurda şehadet şerbeti içiyor. Ancak bu aziz millet, aldığı nefesin son nefesi olduğunu bilse dahi doğrudan, dik duruşundan taviz vermiyor. Düşmanlarına fırsat tanımıyor. Dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devletimiz ve millet olarak adil bir dünya düzeni kurulana kadar durmayacağız. 2200 yıllık devlet geleneğimizin emrettiği gibi şehitlerimizin intikamı alınacak, kanları yerde kalmayacaktır. Bugün milletimizin devletine güvenme, devletinin arkasında durma günüdür” dedi.

ASKERİMİZE İFTİRA ATANLAR BUGÜN NEREDE?

Açıklamasında Türk askerine atılan iftiralara da değinen Yazıcı, “Milletimiz zor bir sınavdan geçiyor. Bu süreçte dışarıdaki düşmanlarımızdan ziyade, içimizdeki hainlerin bizleri tuzağa çekmeye çalıştığını açık şekilde görüyoruz. Buradan sormak istiyorum, dün askerimize kimyasal silah yalanı ile iftira atanlar bugün nerede? Teröristi korumak için birbiri ile yarışanlar, 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 vatandaşımız yaralanırken neden sessiz kalıyor. Aynı şekilde PKK/PYD’yi eğiten, silah desteği verenler, Türkiye güvenli değil diye algı yapanlar saldırının hemen ardından saklandıkları deliklerden çıkarken, içimizdeki yılanlar neden sessizliğini koruyor? Ülkemizin dört bir yanını cephaneliğe çevirenler, adeta işgal için zaman kollayanlar itlerini üzerimize salarken, kendi askerine ve polisine iftiralar atanlar bugün neden konuşmuyor?” açıklamalarında bulundu.