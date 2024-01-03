Ev sahipleri ve kiracıların arasındaki anlaşmazlıklar her geçen gün artarken, ‘Kira Garantili Sistem’ ev sahibi ve kiracıları büyük bir yükten kurtarıyor. KGS ile ev sahiplerine en doğru kiracıyı bulan Saçmacı Mülk Yönetimi, evin tüm süreçleriyle ilgilenerek ev sahiplerine kiracı olmasa dahi düzenli gelir imkanı sunarken kiracıların ise birçok sorununa çare oluyor.

Saçmacı Mülk Yönetim A.Ş’nin açılışı Görükle’de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Saçmacı Mülk Yönetimi Kurucu Ortaklarından Av. Muharrem Tüfenk ve Gizem Avcı emlak sektörüne yeni bir soluk getiren mülk yönetimine ilişkin bilgiler paylaştı.

"Ev sahiplerine düzenli gelir imkanı"

Gayrimenkulün birçok yatırım aracından karlı olduğunu ifade eden Av. Tüfenk, “Gayrimenkul en güvenilir yatırım araçlarından biri olmakla birlikte birçok gayrimenkul yatırımcısı ciddi problemler yaşıyor. Grup olarak inşa ettiğimiz 89 yıllık güven ile tecrübeli kadromuzla profesyonel mülk yönetimi anlayışını Bursa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kira Garantili Sistem (KGS) ile ev sahiplerine kira garantisi veriyoruz. Evde kiracı olmasa dahi kendi kaynaklarımızı kullanarak ev sahiplerine kesintisiz gelir imkanı sunuyoruz. KGS ile ev sahiplerine aylık maaş alır gibi kira garantisi sunmanın yanı sıra konut ile ilgili hukuksal süreçler dahil olmak üzere tüm süreçleri bizler yönetiyor, ev sahibi için en doğru kiracıyı biz buluyoruz. Sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracılar içinde büyük kolaylık sağlıyoruz. Günümüzdeki anlaşmazlıkları sona erdirerek kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturuyoruz” dedi

"Her şeyin sorumlusu biziz"

Gayrimenkul sektöründeki hukuksal süreçlere ilişkin de bilgiler paylaşan Av. Muharrem Tüfenk, “Ev sahipleri için çok zaman alan ve takibi çok zor olan; kiracı bulma, tahliye işlemleri, site ve apartman giderlerinin takibi, konutun sigortası, konut vergisi, ödenmeyen faturalar ve benzeri tüm süreçleri ev sahibi adına bizler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda konutun içerisinde oluşabilecek zararlardan dolayı sorumluluk alıyor, ev sahiplerini ve kiracıları mağdur etmiyoruz. Sürecin hukuki açıdan takibi gerçekleştiriyor, oluşabilecek davaları ev sahipleri adına bizler yürütüyoruz. Kısacası Saçmacı Mülk Yönetimi ile ev sahibi maddi açıdan bir kayıp yaşamazken, zamandan da tasarrufa geçiyor.” dedi.

Kiralık daire oranı Görükle'de yüzde 75

Sektöre dair bilgiler paylaşan Gizem Avcı, “Görükle’de dairelerin yaklaşık yüzde 75’i, Bursa genelinde ise kiralık daire oranı yüzde 40 civarlarında seyrediyor. Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Görükle bölgesi ;sanayi bölgelerine olan yakınlığı ile de son zamanlarda cazibe merkezi haline geldi. Kiralık daire sayısı inanılmaz derece artış gösterdi ve bununla birlikte ev sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar önemli ölçüde arttı. Bursa genelinde tüm ilçelerde KGS sistemiyle, tüm sorunlara kalıcı çözüm getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ev sahipleri ve kiracılar için kolaylık

Avcı, hukuki sürece varan anlaşmazlıklardan kaynaklı ev sahipleri ve kiracıların büyük ölçüde yıprandığını bununla beraber olumsuz hadiselerin yaşandığına dikkat çekerek, “Enflasyon kaynaklı kira oranlarındaki değişkenlik anlaşmazlıkları ortaya çıkardı. Anlaşmazlıkların çok büyük bir kısmı bireysel olarak evini kiraya veren ev sahibi ve kiracı arasında çıkıyor. Kiracı ile mal sahibi arasındaki ilişkiyi güvenilir ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için çalışıyoruz.” dedi.