Ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için getirilen arabuluculuk sistemi, pek çok sorunu ortadan kaldırıyor. Arabulucu Avukat Umut Metin, bu sistemin başarılarına dair iki önemli örnek paylaştı. Özellikle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının çözümünde etkili olan zorunlu arabuluculuk sistemi, 1 Eylül'de yürürlüğe girmesiyle birlikte uyuşmazlıkların çözümüne önemli katkılar sağladı.

Metin, verdiği bilgilerde, taraflar arasında yıllık peşin kira ödemesi konusunda anlaşmazlık yaşanan bir durumu örnek olarak sundu. Taraflar, arabulucu yöntemiyle bir araya gelerek uzlaşmaya vardılar ve dava sürecini beklemeden sorunlarını çözdüler. Bu durum, arabuluculuk sisteminin sağladığı hızlı ve etkili çözümü gösteriyor.

Bir diğer örnekte ise ev sahibinin yıllık peşin talep ettiği kira bedelinin, kiracı tarafından ödenememesi üzerine arabulucuya başvuruldu. Arabuluculuk toplantısı sonucunda taraflar, yeni kira bedeli ve taşınmazın tahliyesi konusunda anlaşmaya vardılar. Bu sayede adliyede görülen dava, tarafların karşılıklı masraf talepleri olmadan sona erdi.

Milliyet'in haberine göre Arabulucu Avukat Umut Metin, bu örneklerle birlikte arabuluculuk sisteminin ülkemizde yarattığı olumlu değişimi vurgulayarak, "Arabuluculuk adliyedeki davaları azaltıyor ve taraflara anlaşma imkanı sunuyor. Toplum, arabuluculukla birlikte uzlaşma kültürüne daha fazla yaklaşıyor." dedi.

Metin, 2023 yılı itibarıyla 700 bin ihtiyari arabuluculuk başvurusuna ulaşıldığını belirterek, bu sayının önceki yıllara göre bir rekora işaret ettiğini ifade etti. Toplumun arabuluculuğa daha sıcak baktığını ve uzlaşma anlayışının yaygınlaştığını belirten Metin, bu sayede 1.5 milyon insanın kendi uyuşmazlıklarını arabulucuya taşıdığını ifade etti.