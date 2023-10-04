Bursa'da, ev sahibi Ümit Er'in kiracısı tarafından öldürülmesi sonucu, Ümit Er'in cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay, Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Ümit Er (57), evden çıkartmak istediği kiracısı Metin A. (30) ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu trajik bir olaya dönüştü.

Son görüşmelerinde Ümit Er'in "Evimi boşalt" talebi üzerine çıkan tartışma, önceki gün kıraathane yakınında vahşice son buldu. Metin A., Ümit Er'i tel örgülerin arkasından kurşun yağmuruna tutarak saldırdı. Ümit Er kanlar içinde yere yığılırken, olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak Ümit Er, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, zanlının yakalanması için çalışma başlattı ve kısa sürede Metin A.'yı gözaltına aldı. Zanlının ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Ümit Er'in cenazesi, Çınarlı Camii'nde öğle namazının ardından defnedilmek üzere Erdoğan Köy Mezarlığı'na götürüldü.