Ülke geneli dikkate alındığında mayıs ayında kiralık konut fiyatları yüzde 20 artarken, kiralık konut arayışı ilk kez satılık konut arayışını geçti.İSTANBUL (İGFA) - Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda mayıs ayı emlak verilerini yayınladı. TÜİK verilerine göre mayıs ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 düşüş gösterirken, Emlakjet verilerine göre satılık konut fiyatlarında yüzde 5 artış görüldü. Ülke geneli dikkate alındığında mayıs ayında kiralık konut fiyatlarında ise yüzde 20’lık artış tespit edildi. Bununla birlikte mayıs ayı itibariyle kiralık konut arayışı ilk kez satılık konut arayışını geçti.

Emlakjet’in gerçekleştirdiği kiralık konut talepleri araştırmasına göre ise ev sahibi olup da evini kiralamayı düşünmeyenlerin yüzde 87,4 gibi yüksek bir orana ulaşması dikkat çekti. Evini kiraya vermeyi düşünenlerde ise en büyük endişe “kiracıların ödemelerini zamanında yapmama ihtimali” oldu. Kiralık konut arayanların ise konut ararken en çok önem verdiği faktör açık arayla “fiyat” oldu.