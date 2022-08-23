Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Üniversite'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'ne Öğretim Üyeleri alacak.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular, Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecek. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak. Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.

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