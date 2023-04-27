Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç ilçe programında Ziraat Odası Başkanlığı tarafından talep edilen Taş Toplama Makinesi’nin teslimini gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığının talebi üzerine satın alınan Taş Toplama Makinesi’nin teslimini gerçekleştirdi.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ergün’e Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, KAÇEP İl Başkanı Neşe Töz, MHP İlçe Başkanı Ali Doğan, Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Yunus Timur, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakkı Seven, KAÇEP İlçe Başkanı Nebahat Güner, Muhtarlar Dernek Başkanı Erdem Ekin ile meclis üyeleri eşlik etti.

ÖZARI, ‘ÇİFTÇİMİZE HİZMETLER SAYMAKLA BİTMİYOR’

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Kırkağaç Ziraat Odası olarak biz Cengiz Başkanı ‘Çiftçi Dostu Başkan’ olarak ilan ettik. Yönetim kurulumuzla karar aldık. Bugüne kadar çiftçilerimiz için ne talep ettiysek, sağolsun hiç itiraz etmedi. Mesela ilk olarak biz, yükleme ve boşaltma rampası istedik. Bizim çiftçilerimiz 35 kilometre ilerde İzmir’in ilçesine traktörleri ile domateslerini taşıyorlardı. Yüzlerce ton domatesi taşımak bir yana, o kadar harcanan mazot bir yana, çiftçilerimiz kaza ve can kaybı riskiyle karşı karşıya gelmiş oluyorlardı. Biz herşeyden önce ondan kurtulduk, o yüzden Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Rampayı yaptık, şimdi kamyonlar geliyor kolaylıkla domateslerini boşaltıyorlar. Çiftçilerimiz rahat bir şekilde ürünlerini teslim ediyorlar. İkinci olarak taş toplama makinesi. Bizim köylerimizdeki küçük çiftçilerimizin arazisi çok taşlı. Çapa yaparken biz çapayı bir defa toprağa, iki defa taşa vuruyoruz. Biz de dedik ki Cengiz Başkanım, bizim bir taş toplama makinesine ihtiyacımız var. Sağ olsun Başkanım onda da bizi kırmadı. Onun için de teşekkür ediyorum. Buna ilaveten bizim 5 bin dekarlık bir zeytinlik alanımız var. O alana sulama projesi istedik. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanımız Yılmaz Usta’dan çalışmaların sürdüğünü öğrendik. Zeytin ve üzüm kasaları, fidan ve gübre dağıtımlarını saymıyorum bile. Tüm bu hizmetler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Milletvekili Adayı Ali Uçak’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.