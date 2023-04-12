Kırklareli Belediye Başkanlığı ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında, 2023 yılında daimi işçi personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun kabulünde gerçekleşen imza törenine, Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Trakya Şube Sekreteri Caner Makasçı, Trakya Şube Saymanı Barış Güne ve İşyeri Sendika Temsilcileri Kazım Tekol ve Kasım Koç Katılım gösterdi.

Kesimoğlu, birlikte çalışmaktan onur duyduğum emekçi kardeşlerimin iş barışının da korunmasına özen gösterdiklerini dile getirerek, “Almış olduğumuz kararların, tüm çalışanlarımız, belediyemiz ve kentimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.