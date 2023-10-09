Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon, Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan KBRN tatbikatında; senaryo gereği İl Sağlık Müdürlüğü Nükleer Tıp Merkezi bahçesinde radyoaktif ilaç taşıyan araç devrildi. Aracın devrilmesi ile KBRN sızıntı oldu. Sızıntıdan etkilenen sürücü ve görevli başka bir sürücü tarafından hastaneye götürüldü. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane acil servisi bahçesine acil müdahale çadırı kuruldu.

Özel kıyafetli ekipler, sızıntıdan etkilenen iki kişiyi kimyasaldan temizledikten sonra müşahede çadırına aldı. Daha sonra tatbikat tamamlandı.