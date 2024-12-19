İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında baraj ve göletlerde denetimlerini sürdürüyor. Kayalı Barajı'nda yapılan aramalarda metrelerce kaçak ağ tespit edildi. Yasa dışı avcılık yapan kişiler tarafından suya atılan ağlar, tekne yardımıyla sudan çıkarıldı. Su ürünleri avcılığında kullanılan çeşitli uzunluktaki uzatma ağlarına el konulurken, ağa takılan canlılar tekrar suya bırakıldı. Ekiplerin kaçak avcılığa karşı mücadeleye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: iha