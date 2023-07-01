Ege ve Akdeniz’e gidemeyenler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kırklareli sahillerine akın etti. İstanbul ve Tekirdağ’ın ilçelerinden gelen vatandaşlar, İğneada ve Kıyıköy sahillerini doldurdu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre tatil boyunca en düşük 27 derece yaşanacak olan hava sıcaklığı sebebiyle güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Karadeniz kıyılarındaki yeşillik alanlarda kamp kurdu.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Tercan Yatkın, “Normalde nüfusumuz 2 bin 200’lerde ama bu tatil günlerinde ve bayramlarda 30-40 bin arası değişmekte. Bu günlerde beldemize araç girişi 6 bin adet olmuş durumda. Bizim belediye plajımız, liman bölgesinde bulunan plajımız ve bir tane de Selvez bölgesinde bulunan plajımız var. Biz zaten Selvez Plajını yasakladık. Girmek yasak ama insanlarımız yine de giriyorlar. Belediye plajımızda tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Bu plajda dört tane cankurtaranımız var. Artan nüfusla birlikte ekibimizin ve ekipmanlarımızın eksik kaldığı durumlar oluyor. Bu sebepten dolayı bazen çöp ve su sıkıntıları çekebiliyoruz" dedi.

“İşlerimizde oldukça artış yaşandı”

Kıyıköy beldesinin genç esnafı Emrah Taşan, “Kıyıköy’e gelen misafirlerimize gece tüm mekanların kapanmasının ardından sabahın erken saatlerinden gece dörde kadar hizmet vermekteyiz. Kurban Bayramı tatili olmasıyla beraber işlerimizde oldukça artış yaşandı. Kurban Bayramı’yla beraber tatile gelen misafirlerimiz çok fazla olduğundan dolayı biz esnaf olarak bu durumu yerel yönetimler ile çözmek istiyoruz" diye konuştu.

“İstanbul’un arka bahçesi"

Kıyıköy’ün küçük bir tatil kasabası olmasından dolayı insanların genellikle denize girmek için geldiğini belirten, Taşan, "Sahillerde sabah başlayan yoğunluk akşamüzeri dörde kadar devam ediyor. Vatandaşların bu bölgeyi tercih etme sebebi ulaşılabilirlik açısından kolay bir yerdeyiz. İstanbul’a iki saat uzaklıktayız, İstanbul’un arka bahçesi tarzında bir yer burası. Diğer tatil bölgelerine göre daha çok uygun. İzmir Alaçatı’ya gitmektense buraya gelinip daha ucuza tatil yapılabilir” dedi.

"Deniz derin dikkat etmek gerekiyor"

Kıyıköy’e İstanbul Silivri’den arkadaşlarıyla birlikte tatile gelen Serkan Örnek, “Buraya yaklaşık 100 kilometre uzaktan geldim. Sabah sekizde yola çıktım ve saat on gibi buradaydım. Ben Kıyıköy’ü beğendim ama milletimiz bu durumu kötü etkiliyor, çöplerini yere atıyorlar. Eğer biraz daha bu duruma dikkat ederlerse daha güzel bir yer olabilir. Açıkça söylemek gerekirse sahili çok güzel, denizi çok güzel ama biraz derin dikkat etmek gerekiyor. Tatile geldiğim yerlerde ekonomi eskisi gibi olmadığı için konaklama yapamıyorum. Burası İstanbul dışı bir yer, trafik sıkıntısı yok ve havası da güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

Aileler tatilin tadını çıkardı

Karadeniz’in serin sularında vakit geçiren aileler, plajlarda çocuklarıyla oynayarak 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin keyfini çıkardı.