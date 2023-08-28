Kırklareli’nde dolandırıcıların bin bir türlü oyunlarını bozmak için sahaya çıkan polisler, bilgilendirme çalışması yaptı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, kentte telefon dolandırıcılığı, sahte para ve hırsızlık konularında karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirmek için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kapalı pazar yeri ve bankalar ziyaret edildi. Vatandaşlara suç mağduru olmamaları için kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi gibi tanıtarak arayıp vatandaşlardan para veya evde bulunan değerli eşyaları istemeleri halinde yada “Adınız veya banka hesabınız FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilgili yürütülen soruşturmalara karıştı, hattınız terör örgütü tarafından kullanılmış, hesabınızdan terör örgütü hesabına para aktarılmış, cezaya düşmüş vergi borcunuz var, SGK ve Bağ-Kur prim borçlarınızdan sizi kurtarabiliriz, hediye kazandınız’’ gibi söylemlere, telefonlarına “Ödül Kazandınız, Hakkınızda icra takibi başlatıldı, Sigorta borcunuz var, krediniz çıktı’’ vb. şeklinde gelen mesajlara itibar etmemeleri ve evden çalışarak para kazanmak ve cazip iş imkanları sunmak bahanesiyle ve buna benzer durumlarla para isteyenlere inanmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Herhangi bir konu hakkında bilgilerine ihtiyaç duyulduğunda mutlak suretle yüz yüze görüşme yapıldığını ve bu görüşmenin Emniyet Birimlerinde olduğunu unutmamaları yönünde afiş asan polisler, broşür dağıtarak bilgilendirme bilinçlendirme çalışması yaptı.