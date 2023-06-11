Deprem bölgesi Hatay’da geçici görevdeyken şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya, uzun yıllar görev yaptığı Kırklareli’nde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da görevli olan ve deprem bölgesi Hatay’da geçici görevdeyken şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya’nın cenazesi, uzun yıllar görev yaptığı Kırklareli’ne getirildi. Şehit Sarıkaya için Hızırbey Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit Sarıkaya’nın polis şapkası takan 2 oğlu babalarının tabutunu ve fotoğrafını öperken, ablası “Selim kalk, beni yalnız bıraktın ablam” diyerek tabutuna sarıldı. Şehidin ailesini meslektaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Sarıkaya’nın cenazesi Kırklareli Şehitliği’ne defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, milletvekilleri, meslektaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.