Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık ile Başkan Yardımcısı Burak Özlek, “Trakya Verimlilik Platformu Yönetim Kurulu Toplantısı”na katıldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Özlek, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı’nın ev sahipliğinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Verimlilik Platformu Ekibi’nin de katılımı ile gerçekleşen “Trakya Verimlilik Platformu Yönetim Kurulu Toplantısı”na katıldı. Toplantı da projeler ve yapılacak faaliyetler ile ilgili görüşler paylaşıldı. Aylık olarak yapılması planlanan faaliyetler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Trakya Verimlilik Platformu”nun çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Trakya Verimlilik Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Soner Ilık, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulan Trakya Verimlilik Platformu, Trakya Bölgesi’nde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek sürdürülebilir sanayi politikalarının yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuş bir iş birliği ağ olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği’nin“Avrupa Yeşil Mutabakatı- EU GreenDeal”, politikaları ile uyumlu olarak Platform, makro düzeyde imalat sanayinde kaynakların verimli kullanımını yaygınlaştırmayı, yeşil/yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve bu sayede bölgenin rekabetçiliğini artırmayı hedeflemektedir. 11 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Avrupa Yeşil Yeşil Mutabakatı iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Mutabakatın odak noktası daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmaktır. Avrupa Birliği bu mutabakat ile 2050’ye kadar net sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeyi (karbon nötr), ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırılmasını ve sadece bir bölgenin değil, tüm dünyanın bir bütün olarak kalkınmasını hedeflemektedir” dedi.