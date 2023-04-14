Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Yunanistan Konsolosluğu tarafından vize başvurularını almaya yetkilendirilmiş KOSMOS Vize Hizmetleri tarafından oluşturulan “Yunanistan Schengen Vize Başvuru Noktası”nın 18 Nisan Salı günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine ve Kırklareli halkına bir hizmet daha sunuluyor.



“Yunanistan Schengen Vize Başvuru Noktası” ile ilgili olarak açıklamada bulunan Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, odanın hizmet binası bünyesinde özel olarak hazırlanan “Yunanistan Schengen Vize Başvuru Noktası” ile KOSMOS Vize Hizmetleri’nin biometrik işlem cihazı ve yetkili ekibi sayesinde, vize başvurusu yapmak isteyen kişiler ulaşım kaynaklı zaman ve maliyet kaybı yaşamaksızın vize başvurularını odadan yapabileceklerini açıkladı.

Vize başvurularının 18 Nisan Salı günü itibariyle hafta içi her gün randevu ile kabul edileceği duyuruldu.

Başvuru yapacak kişilerin (0850) 4742021 numaralı hattan çağrı merkezine ulaşılabileceği belirtildi.