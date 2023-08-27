Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyünde bir bağ evinde çıkan yangında 500 balya saman, 2 ahşap baraka, 3 su motoru ve 100 adet meyve ağacı yandı.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyü yakınlarındaki bir bağ evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, meyve bahçeleri, baraka ve saman balyalarının bulunduğu bağ evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Lüleburgaz itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 500 balya saman, 2 ahşap baraka, 3 su motoru ve 100 adet meyve ağacı küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.