Kırklareli’de jandarma ekiplerince uyuşturucu, kaçakçılık ve mali suç olayları çerçevesinde 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-24 Nisan tarihlerinde uyuşturucu, kaçakçılık ve mali suç olayları çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 2 gram esrar, 2 gram metanfetamin, bin 255 gram skunk, hassas terazi, 250 litre içki, üzüm presleme makinesi, dedektör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.