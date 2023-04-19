Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kent Konseyi ve Kepirtepeliler Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen “Eğitim Işığı Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümü” programı Kırklareli’de gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eğitim ışığı olan Köy Enstitülerinin kuruluşunun 83. yılında Kırklareli'de düzenlenen programda enstitünün aydınlanmanın kaynağı olduğu bir kez daha vurgulandı.

Fotoğraf sergisi ve kokteyl ve klasik müzik dinletisi ile açılan programda Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlere onur belgeleri takdim edildi.

Sedat Tonguz moderatörlüğündeki “Cumhuriyetin 100. Yılında; Eğitimde Büyük Aydınlanma Hareketine Bir Bakış” panelinde ise Kenan Kocatürk (Literatür Yayınevi), Işık Baykurt (Köy Enstitülü Yazar Fakir Baykurt'un kızı) ve Kazım Kalkan (Eğitimci) konuştu.

Büyük ilgi gören etkinlik Berrak Türküler Hasan Öztürk ve Kırklareli Kent Konseyi Türk Halk Müziği Korosu’nun müzik dinletisi ile sona erdi.