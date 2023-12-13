Kırklareli’de “Kanseri Yenmek İçin Birlikte Tutunalım Hayata” projesi çerçevesinde öğrencilere ve öğretmenlere eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli Kanser Savaş Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü “Kanseri Yenmek İçin Birlikte Tutunalım Hayata” projesi çerçevesinde Şehit Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik eğitim verildi. Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görevli Uzm. Dr. Aylin Asa Afyoncu tarafından, kanser hastalığı konusunda öğretmen ve öğrencilere eğitim verildi.