İğneada'daki selde kaybolan son kişinin cansız beni bulundu.KIRKLARELİ (İGFA) - Sisli Vadisi'nde sel sebebiyle kaybolan vatandaşı arama çalışmalarında acı haber geldi.
Profesyonel arama kurtarma ekiplerimizle beraber, teyakkuz halinde büyük bir titizlikle devam eden aramalarda selde kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Böylelikle ölü sayısı 6'ya çıktı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, söz konusu bölgedeki çalışmaları yakından takip ederken, saha çalışmalarında gerek ekiplerin, gerekse de vatandaşların taleplerini ilk ağızdan dinleyerek gerekli koordinasyonu sağlamıştı.