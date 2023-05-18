Kırklareli’nin Vize ilçesinde yerli ve milli ayçiçeği bitkisinin demonstrasyonu kuruldu. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yerli ayçiçeği çeşitleri, ilçeye bağlı köylerde toprakla buluştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, yerli ve milli ayçiçeği bitki çeşitlerinin bölge şartlarında performanslarını görmek ve çeşitleri üreticilere tanıtmak amacıyla Devlet Mahallesi’nde farklı ayçiçeği bitkilerinin demonstrasyon çalışması başlatıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yerli ayçiçeği bitki çeşitlerinden SUN 2259 CL, Sun 2239 CL ve TR 2242 CL çeşitlerinin tohumları, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy nezdinde Vize İlçe Müdürü ve teknik personeli eşliğinde genç üretici tarafından toprakla buluşturuldu. İl Müdürü Mehmet Aksoy, üreticinin güzel ve kazançlı bir sezon geçirmesini dileyerek, yerli ve milli tohumların hem üreticiler hem de devlet için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kurulan demonstrasyon çalışmasının hasada kadar takibi İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılacak ve kurulan demonstrasyon çalışması tarla günü ile son bulacak.