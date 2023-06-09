Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce kaçak göçmelere yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 5 Suriye, 4 Fas ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birisi serbest bırakılırken, diğerinin işlemleri devam ediyor.