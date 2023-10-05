Kırklareli’nde jandarma ekiplerince Eylül ayında düzenlenen operasyonlarda kenevir, uyuşturucu ve kaçak sigaralar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 18 Uyuşturucu, 6 Kaçakçılık, 1 Organize ve 1 Mali Suç olayları ile ilgili operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, 234 bin 500 adet makaron, 164 bin 485 kök kenevir, 26 kilo kubar esrar, 355 gram metamfetamin, 104 gram skunk, 29 adet hap ve 15 gram toz esrar ele geçirildi.