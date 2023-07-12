Kırklareli’nin Pınarhisar, Vize ve Lüleburgaz ilçelerindeki 3 ayrı arazide yasa dışı ekilen 215 bin 709 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Pınarhisar, Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde 3 ayrı arazide yasa dışı kenevir ekiminin yapıldığını tespit etti. Söz konusu arazilere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yasa dışı ekilen 215 bin 709 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.