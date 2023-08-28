EŞİNİ EVDE BAŞKASIYLA BASTI! EŞİNİ EVDE BAŞKASIYLA BASTI!

Kırklareli’nde yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinden kent merkezine yabancı uyruklu şüphelilerin giriş yapacağını bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde Yeni Sanayi Sitesi önünde 2 hafif ticari araç durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 5 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, 2 araca el konuldu.