Kırklareli’nde yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinden kent merkezine yabancı uyruklu şüphelilerin giriş yapacağını bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde Yeni Sanayi Sitesi önünde 2 hafif ticari araç durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 5 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, 2 araca el konuldu.