Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde işletme sahibi gözaltına alındı.

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Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi yakınlarında yaşanan selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. 6 kişiye mezar olan o kamp yeri ile ilgili daha önce 2 zanlı tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde aranan işletme sahibi Bülent B’de Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalandı.

İşletme sahibi sorgusu için Kırklareli’nde getirildi.