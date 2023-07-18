Kırklareli’nde narkotik polisleri tarafından, 2023 yılının ilk altı ayında 52 farklı okulda, 770 anne ve 634 öğretmen olmak üzere toplam bin 251 katılımcıya "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim Projesi" eğitimi verildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim Projesi çerçevesinde, "Madde kullanımının zararları, metamfetaminle mücadele konuları ile En İyi Narkotik Polisi Anne ve UYUMA" projelerinin tanıtılması amacıyla yapılan çalışmaları devam ediyor.

Projeyle ilgi yapılan açıklamada, 2023 yılı içerisinde Kırklareli il genelindeki okullarda gerçekleştirilen faaliyetlerde, 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren 2023 yılı içerisinde toplamda 52 farklı okulda, 770 anneye, 634 öğretmene olmak üzere toplamda bin 251 katılımcıya Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim Projesi eğitimi verildiği bildirildi.