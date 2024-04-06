Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde define arayan 4 kişi, devriye görevindeki jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kıyıköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 4 şahsı ekipmanlar ile kaçak kazı yaptıklarını fark etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, B.K, A.0, Ö.K, S.K. isimli şahıslar izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların yakalandığı alanda yapılan aramalarda, 1 adet kırıcı hilti makinesi,1 adet delici karot makinesi, 1 adet hilti ucu, 1 adet yılan kamera, 4 adet boru anahtarı, 1 adet su pompası, 10 adet karot borusu, 1 adet karot ucu, 18 adet karot ekleme aparatı, 2 adet açık ağızlı anahtar ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.