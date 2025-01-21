Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Vize Kaymakamı Kemal Balaban’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Turan, annelerin uyuşturucu ile mücadeledeki kritik rolü ve ailenin önemini vurguladı. Projeye destek çağrısında bulunan Turan, uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda, katılımcılara projenin amacı ve hedefleri ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. Uyuşturucu maddelerin toplumsal etkileri, birey ve aile üzerindeki yıkıcı sonuçları ele alınırken, annelerin bu konuda bilinçli olmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede erken farkındalığın önemi ve ailelerin bu konuda yapabilecekleri bilgiler paylaşıldı.